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    Госдума разрешила президенту замораживать деньги на счетах россиян. Что это значит?

    И вернут ли деньги потом

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    20 комментариев
    Заблокировать деньги смогут за любую сделку со страной из списка «недружественных»
    Заблокировать деньги смогут за любую сделку со страной из списка «недружественных»Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    На днях Госдума приняла закон, который дает право президенту Российской Федерации устанавливать ряд мер для обеспечения финансовой стабильности страны. Среди них есть ограничения, связанные с оборотом валюты и проведением сделок, но внимание многих привлекло предложение на 10-й странице законопроекта, где говорится, что такой мерой может быть и «замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества». Разбираемся, что это значит.

    Закон о пенсиях

    Изначально принятый Госдумой в третьем чтении закон должен был касаться только пенсионных накоплений россиян, и вовсе не в контексте блокировки. В январе прошлого года его внесли, чтобы регламентировать действия с деньгами, которые хранились в обанкротившемся негосударственном пенсионном фонде. Однако к третьему чтению в законопроект попала поправка в совсем другой закон на иную тему. Он наделяет президента правом устанавливать особый порядок сделок и операций с участием «лиц недружественных иностранных государств», а также получение ими дивидендов и иные меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации.

    — Пятая статья — это внесение в федеральный закон о мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств, — говорит юрист Юлия Федотова. — То, что в ней перечислено, касается тех юридических лиц и граждан России, которые каким-то образом вступают в сделки с этими самыми недружественными государствами либо с лицами, которые находятся под их контролем. Здесь перечислено большое количество мер, которые президент может вводить для того, чтобы люди как можно меньше заключали сделок с этими странами. В том числе — блокировку их средств.

    В перечень недружественных на данный момент входят США, Украина, все страны Евросоюза и еще 19 государств. К «лицам недружественных иностранных государств» относятся не только граждане этих стран, но и другие иностранцы, имеющие там регистрацию, ведут там хозяйственную деятельность или работают, а также те, кто «находится под контролем указанных иностранных лиц». По словам юриста, в данный момент непонятно какие есть критерии для определения того, кто под чьим контролем находится.

    Какие сделки опасны блокировкой

    Федотова говорит, что многих деталей в документе нет — вероятно, будет конкретизировано позже. Какие именно сделки могут привести к блокировке, пока тоже непонятно — в текущей формулировке ими может быть признана даже продажа своих поделок за границу или сдача квартиры иностранному гражданину.

    — Исходя из формулировки, под «блокировку» может попасть любое имущество, — объясняет Юлия Федотова. — Если я сдаю иностранцу свою квартиру, он мне присылает деньги на какой-то счет, который создан только для этого, могут заблокировать и саму квартиру, и даже любые другие деньги и счета. Будет эта блокировка осуществляться по решению суда или нет, в законе не уточняется.

    А обратно разморозят?

    Пока за сделки с недружественными странами счета россиян не блокировали — закон еще не прошел одобрение Совета Федерации, только после этого он пойдет на подпись президенту, а после официального опубликования документ вступит в силу. Однако деньги иностранных юридических и физических лиц замораживали и раньше.

    — На сегодняшний день в России так или иначе заморожены активы иностранных компаний и физических лиц примерно в объеме около 500 миллиардов долларов. К России применены ответные меры, я думаю — в сопоставимых, а то и больших размерах, — говорит экономист Константин Селянин.

    Экономист подчеркивает, что пока идет речь о заморозке, а не изъятии активов — то есть те же деньги не забирают, но формально они будут находиться на специальных счетах. Экономист говорит, такая же ситуация была во время дефолта в 1998 году: гособлигации, которые принадлежали иностранцам, были заморожены на несколько лет, потом их разморозили и владельцы смогли свои деньги вернуть, хоть и без процентов.

    — Сейчас заморозка тоже может закончиться разморозкой, но для этого нужно действовать обоюдно, — говорит Селянин. — Может быть, удастся договориться, но пока это маловероятно — Запад явно настроен на экономическое удушение России. Второй вариант — так называемая экспроприация. Как произошло с теми же самолетами несмотря на то, что они принадлежат по всем канонам международного права лизингодателям. Этот закон покажет, как мы будем решать такие ситуации. Но пока очень многое непонятно, и я думаю, что всё снова сведется к ситуации ручного управления. В отношении кого-то меры будут приниматься, в отношении кого-то нужного — не будут.

    Что будет с деньгами россиян, если их заморозят в результате сотрудничества с недружственными странами, тоже пока неясно. Конкретизировать новые правила могут в дальнейшем — либо указами президента, либо постановлениями Правительства.

    Заблокировать деньги смогут за любую сделку со страной из списка «недружественных»
    Заблокировать деньги смогут за любую сделку со страной из списка «недружественных»Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    Комментарии (20)

    PapaKarlo
    Обычная процедура, зеркальный ответ на действия Гейропы. Все нормально...
    274573038
    БУДУТ ГРАБИТЬ)
    Piter Russo
    Прежде чем комментировать по заголовку, стоит прочитать текст статьи. Фактически сие есть ответная мера на заморозку российских денег в США, Канаде, Японии и Европе.
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