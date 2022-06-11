Госдума разрешила президенту замораживать деньги на счетах россиян. Что это значит?

Заблокировать деньги смогут за любую сделку со страной из списка «недружественных» Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





На днях Госдума приняла закон, который дает право президенту Российской Федерации устанавливать ряд мер для обеспечения финансовой стабильности страны. Среди них есть ограничения, связанные с оборотом валюты и проведением сделок, но внимание многих привлекло предложение на 10-й странице законопроекта, где говорится, что такой мерой может быть и «замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества». Разбираемся, что это значит.



Закон о пенсиях

Изначально принятый Госдумой в третьем чтении закон должен был касаться только пенсионных накоплений россиян, и вовсе не в контексте блокировки. В январе прошлого года его внесли, чтобы регламентировать действия с деньгами, которые хранились в обанкротившемся негосударственном пенсионном фонде. Однако к третьему чтению в законопроект попала поправка в совсем другой закон на иную тему. Он наделяет президента правом устанавливать особый порядок сделок и операций с участием «лиц недружественных иностранных государств», а также получение ими дивидендов и иные меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации.

— Пятая статья — это внесение в федеральный закон о мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств, — говорит юрист Юлия Федотова. — То, что в ней перечислено, касается тех юридических лиц и граждан России, которые каким-то образом вступают в сделки с этими самыми недружественными государствами либо с лицами, которые находятся под их контролем. Здесь перечислено большое количество мер, которые президент может вводить для того, чтобы люди как можно меньше заключали сделок с этими странами. В том числе — блокировку их средств.



В перечень недружественных на данный момент входят США, Украина, все страны Евросоюза и еще 19 государств. К «лицам недружественных иностранных государств» относятся не только граждане этих стран, но и другие иностранцы, имеющие там регистрацию, ведут там хозяйственную деятельность или работают, а также те, кто «находится под контролем указанных иностранных лиц». По словам юриста, в данный момент непонятно какие есть критерии для определения того, кто под чьим контролем находится. Какие сделки опасны блокировкой



Федотова говорит, что многих деталей в документе нет — вероятно, будет конкретизировано позже. Какие именно сделки могут привести к блокировке, пока тоже непонятно — в текущей формулировке ими может быть признана даже продажа своих поделок за границу или сдача квартиры иностранному гражданину.

— Исходя из формулировки, под «блокировку» может попасть любое имущество, — объясняет Юлия Федотова. — Если я сдаю иностранцу свою квартиру, он мне присылает деньги на какой-то счет, который создан только для этого, могут заблокировать и саму квартиру, и даже любые другие деньги и счета. Будет эта блокировка осуществляться по решению суда или нет, в законе не уточняется.



А обратно разморозят? Пока за сделки с недружественными странами счета россиян не блокировали — закон еще не прошел одобрение Совета Федерации, только после этого он пойдет на подпись президенту, а после официального опубликования документ вступит в силу. Однако деньги иностранных юридических и физических лиц замораживали и раньше.

— На сегодняшний день в России так или иначе заморожены активы иностранных компаний и физических лиц примерно в объеме около 500 миллиардов долларов. К России применены ответные меры, я думаю — в сопоставимых, а то и больших размерах, — говорит экономист Константин Селянин.



Экономист подчеркивает, что пока идет речь о заморозке, а не изъятии активов — то есть те же деньги не забирают, но формально они будут находиться на специальных счетах. Экономист говорит, такая же ситуация была во время дефолта в 1998 году: гособлигации, которые принадлежали иностранцам, были заморожены на несколько лет, потом их разморозили и владельцы смогли свои деньги вернуть, хоть и без процентов.

— Сейчас заморозка тоже может закончиться разморозкой, но для этого нужно действовать обоюдно, — говорит Селянин. — Может быть, удастся договориться, но пока это маловероятно — Запад явно настроен на экономическое удушение России. Второй вариант — так называемая экспроприация. Как произошло с теми же самолетами несмотря на то, что они принадлежат по всем канонам международного права лизингодателям. Этот закон покажет, как мы будем решать такие ситуации. Но пока очень многое непонятно, и я думаю, что всё снова сведется к ситуации ручного управления. В отношении кого-то меры будут приниматься, в отношении кого-то нужного — не будут.



Что будет с деньгами россиян, если их заморозят в результате сотрудничества с недружственными странами, тоже пока неясно. Конкретизировать новые правила могут в дальнейшем — либо указами президента, либо постановлениями Правительства.