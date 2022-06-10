«Детям рассказали, что на перевод в следующий класс зачет не влияет». В администрации Невского района прокомментировали гибель подростка

Подросток, тело которого нашли у дома на Караваевской улице после проваленного зачета по физике, знал, что оценка не помешает ему перейти в следующий класс. Ее даже не поставили, а зачет перенесли на сентябрь, рассказали 10 июня «Фонтанке» в пресс-службе администрации Невского района.

«По положению о порядке организации работы по ликвидации академической задолженности с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, дети первого года обучения физики в мае сдавали итоговый зачёт для повторения и систематизации знаний», — говорится в сообщении.



По словам директора школы, мальчик был неконфликтным, учился средне, никогда не жаловался. Вместе с ним оценку исправляли еще три ученика из седьмых классов, никаких проблем не возникло. Всем детям рассказали, что зачет не влияет на перевод в следующий класс, добавили в администрации.