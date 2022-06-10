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    «Детям рассказали, что на перевод в следующий класс зачет не влияет». В администрации Невского района прокомментировали гибель подростка

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    6 комментариев

    Подросток, тело которого нашли у дома на Караваевской улице после проваленного зачета по физике, знал, что оценка не помешает ему перейти в следующий класс. Ее даже не поставили, а зачет перенесли на сентябрь, рассказали 10 июня «Фонтанке» в пресс-службе администрации Невского района.

    «По положению о порядке организации работы по ликвидации академической задолженности с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, дети первого года обучения физики в мае сдавали итоговый зачёт для повторения и систематизации знаний», — говорится в сообщении.

    По словам директора школы, мальчик был неконфликтным, учился средне, никогда не жаловался. Вместе с ним оценку исправляли еще три ученика из седьмых классов, никаких проблем не возникло. Всем детям рассказали, что зачет не влияет на перевод в следующий класс, добавили в администрации.

    Ранее сообщалось, что 14-летний юноша жил в полной семье, в день гибели он узнал, что не сдал ВПР по физике. Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.

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    Комментарии (6)

    RMN
    Рекомендуется в ПТУ, для получения рабочей специальности.
    Далась ему эта физика.
    Кнехт
    С трудом верится
    Zloi_prohozhiy
    Помню я, в студгородка ПУНКа ( кто такой знает из местных) тоже студенты в далёких 2000х с балкона шагали после проваленного экзамена, как я понял тогда. И дело не в том что отчислят, а в родителях, которые требовали только высших оценок иначе "прибьем"
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