Россия выходит из Всемирной туристической организации, в которой состояла с 1975 года

Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) — одно из множества агентств ООН. Существует на деньги участников (государств-членов) и различные взносы ассоциированных партнеров. Россия также платила за членство.



Согласно данным сайта UNWTO, ее постоянными членами являются 160 стран и территорий мира. При этом множество стран ранее ее покинули. Ирландия к UNWTO не присоединялась. США покинули UNWTO в 1995 году. Бельгия и Гренландия вышли из UNWTO в 1997 году. Великобритания в 2009 году, Канада покинула организацию в 2012 году, а Австралия — в 2015 году.



Организация тоже занимается в основном поддержкой различных онлайн-курсов и академий для работников и чиновников из сферы туризма по тем или иным вопросам, выпуском рекомендаций и методических принципов по широкому кругу тем. Также в числе активностей UNWTO заявлен обмен опытом на конференциях и семинарах и пр.



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