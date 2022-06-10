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    Россия выходит из Всемирной туристической организации, в которой состояла с 1975 года

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    2 комментария

    Россия выходит из Всемирной туристической организации (UNWTO). Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мищустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации 10 июня.

    «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в тексте.

    Россия подала заявку о выходе из Всемирной туристской организации 27 апреля во время внеочередной Генассамблеи организации, проходившей в Мадриде. Чрезвычайную сессию собрали по инициативе ряда стран, которые планировали поднять вопрос о приостановлении членства РФ в организации. В своем выступлении посол России в Мадриде Юрий Корчагин, не дожидаясь голосования, сообщил, что РФ приняла решение о выходе из состава. Министерство иностранных дел России объясняло, что по инициативе генерального секретаря организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO.

    Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) — одно из множества агентств ООН. Существует на деньги участников (государств-членов) и различные взносы ассоциированных партнеров. Россия также платила за членство.

    Согласно данным сайта UNWTO, ее постоянными членами являются 160 стран и территорий мира. При этом множество стран ранее ее покинули. Ирландия к UNWTO не присоединялась. США покинули UNWTO в 1995 году. Бельгия и Гренландия вышли из UNWTO в 1997 году. Великобритания в 2009 году, Канада покинула организацию в 2012 году, а Австралия — в 2015 году.

    Организация тоже занимается в основном поддержкой различных онлайн-курсов и академий для работников и чиновников из сферы туризма по тем или иным вопросам, выпуском рекомендаций и методических принципов по широкому кругу тем. Также в числе активностей UNWTO заявлен обмен опытом на конференциях и семинарах и пр.

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    Комментарии (2)

    alexadmin
    Теперь в лес с палаткой запретят ходить или чем это грозит?
    Денеб
    При чём здесь туризм-то?
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