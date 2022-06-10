Россия выходит из Всемирной туристической организации, в которой состояла с 1975 года

Россия выходит из Всемирной туристической организации (UNWTO). Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мищустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации 10 июня.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в тексте.
Россия подала заявку о выходе из Всемирной туристской организации 27 апреля во время внеочередной Генассамблеи организации, проходившей в Мадриде. Чрезвычайную сессию собрали по инициативе ряда стран, которые планировали поднять вопрос о приостановлении членства РФ в организации. В своем выступлении посол России в Мадриде Юрий Корчагин, не дожидаясь голосования, сообщил, что РФ приняла решение о выходе из состава. Министерство иностранных дел России объясняло, что по инициативе генерального секретаря организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO.