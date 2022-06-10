«Комитет против пыток»* признали незарегистрированным НКО-иноагентом

Минюст РФ внес нижегородский «Комитет против пыток»* в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов. Данные появились в доступе 10 июня.
В источниках формирования средств организации (включая данные об их поступлении из-за рубежа) в реестре указан благотворительный фонд «Комитет против пыток».
*14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.