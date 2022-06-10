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    «Кошка с дивана упала в ужасе». Системы ПВО перепугали севастопольцев

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    6 комментариев

    Жители Севастополя вечером пятницы завалили соцсети фото и видео работы систем противовоздушной обороны. Горожане рассказывают, что слышали громкий взрыв и видели в небе следы от ракет.

    «Звук был резким, внезапным, очень громким. Самолёты так не летают», — пишет 10 июня в местной группе крымчанка Алена.

    «Полетело что-то, не увидели, но звук был, как будто снаряд выпустили на Макарова, кошка, бедная, аж с дивана упала в ужасе», — рассказывает Раиса.

    Пока местные гадали, что же сбили над городом, власти поспешили успокоить и сообщили, что произошедшее — тренировка.

    «Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны. Родной город под надёжной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно», — написал у себя в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

    Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов до 25 июня продлил высокий «желтый» уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском и Красноперекопском районах.

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    Комментарии (6)

    Денеб
    С нашими ПВО и врагов не надо......
    VKuser6061189
    Бедная кошка...
    Дежурный по объединению
    Как так?! Там-жэ на сотни километров всё освобождено! Коношенко врать не будет! Шойгу - тоже!
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