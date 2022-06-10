«Кошка с дивана упала в ужасе». Системы ПВО перепугали севастопольцев

Жители Севастополя вечером пятницы завалили соцсети фото и видео работы систем противовоздушной обороны. Горожане рассказывают, что слышали громкий взрыв и видели в небе следы от ракет.
«Звук был резким, внезапным, очень громким. Самолёты так не летают», — пишет 10 июня в местной группе крымчанка Алена.
«Полетело что-то, не увидели, но звук был, как будто снаряд выпустили на Макарова, кошка, бедная, аж с дивана упала в ужасе», — рассказывает Раиса.
Пока местные гадали, что же сбили над городом, власти поспешили успокоить и сообщили, что произошедшее — тренировка.
«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны. Родной город под надёжной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно», — написал у себя в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов до 25 июня продлил высокий «желтый» уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском и Красноперекопском районах.