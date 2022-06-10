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    В Минобороны Китая пообещали «воевать», если кто-то захочет добиться независимости Тайваня

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    1 комментарий

    Китайская армия готова военной силой защищать целостность страны и не допустить отделения Тайваня. Об этом 10 июня заявил представитель Минобороны КНР У Цянь после встречи министра Вэй Фэнхэ с главой Пентагона Ллойдом Остином.

    «Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — сказал У Цянь (цитата по РИА Новости).

    Ранее президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон придерживается «политики одного Китая», но будет защищать Тайвань в случае, если Пекин применит силу.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Счетаю, нужно провести на (или в данном случае правильнее писать - В?) Тайване рехверендум о присоединении к России!
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