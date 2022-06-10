В Минобороны Китая пообещали «воевать», если кто-то захочет добиться независимости Тайваня

Китайская армия готова военной силой защищать целостность страны и не допустить отделения Тайваня. Об этом 10 июня заявил представитель Минобороны КНР У Цянь после встречи министра Вэй Фэнхэ с главой Пентагона Ллойдом Остином.



«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — сказал У Цянь (цитата по РИА Новости).

