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    Павел Дуров официально анонсировал платную подписку Telegram Premium

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    Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал платную подписку на мессенджер. Тарифный план Telegram Premium он пообещал представить в текущем месяце.

    «Многие просили нас еще больше повысить текущие лимиты, поэтому мы искали способы позволить вам выйти за рамки того, что уже является безумием. Проблема здесь в том, что если бы мы сняли все ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, так что вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех», — написал Дуров 10 июня в своем телеграм-канале.

    По его словам, единственный способ повысить лимиты — это сделать их платными, чтобы позволить пользователям приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы

    Создатель мессенджера заверил, что все существующие функции остаются бесплатными, а также появится множество новых бесплатных функций. Пользователи, которые не будут подписаны на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его функциями, например просматривать очень большие документы, медиа и стикеры премиум-тарифа.

    Ресурс «Код Дурова» со ссылкой на бывшего разработчика приложения Telegram для Android сообщал, что подписка обойдется в 5 долларов. Отмечалось, что она позволит пользователю загружать файлы объемом до 4 гигабайт вместо стандартных 2 гигабайт. Помимо этого, увеличится скорость загрузки в мессенджере, появится возможность расшифровки голосовых сообщений и архивации всех новых диалогов. Для премиум-подписчиков будет отключена встроенная реклама в мессенджере и добавлен расширенный набор реакций на сообщения.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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