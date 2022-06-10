Павел Дуров официально анонсировал платную подписку Telegram Premium

«Многие просили нас еще больше повысить текущие лимиты, поэтому мы искали способы позволить вам выйти за рамки того, что уже является безумием. Проблема здесь в том, что если бы мы сняли все ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, так что вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех», — написал Дуров 10 июня в своем телеграм-канале.

По его словам, единственный способ повысить лимиты — это сделать их платными, чтобы позволить пользователям приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы



Создатель мессенджера заверил, что все существующие функции остаются бесплатными, а также появится множество новых бесплатных функций. Пользователи, которые не будут подписаны на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его функциями, например просматривать очень большие документы, медиа и стикеры премиум-тарифа.

Ресурс «Код Дурова» со ссылкой на бывшего разработчика приложения Telegram для Android сообщал, что подписка обойдется в 5 долларов. Отмечалось, что она позволит пользователю загружать файлы объемом до 4 гигабайт вместо стандартных 2 гигабайт. Помимо этого, увеличится скорость загрузки в мессенджере, появится возможность расшифровки голосовых сообщений и архивации всех новых диалогов. Для премиум-подписчиков будет отключена встроенная реклама в мессенджере и добавлен расширенный набор реакций на сообщения.