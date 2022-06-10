«Есть женщины в русских селеньях». Валькирия с зонтом наперевес проучила обидчика на краснодарской дороге

Эпичная битва заставила водителей постоять в пробке на Ростовском шоссе в Краснодаре. На подмогу одному из участников пришла бравая женщина с зонтиком, а другой решил отомстить кражей автомобильных номеров.



Видеозаписью поединка делится 10 июня «Кубань 24». «Есть женщины в русских селеньях. Сегодня на Ростовском шоссе подрались несколько водителей. Из-за переполоха образовалась огромная пробка», — значится в описании к ролику.

