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    «Есть женщины в русских селеньях». Валькирия с зонтом наперевес проучила обидчика на краснодарской дороге

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    1 комментарий

    Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП

    Эпичная битва заставила водителей постоять в пробке на Ростовском шоссе в Краснодаре. На подмогу одному из участников пришла бравая женщина с зонтиком, а другой решил отомстить кражей автомобильных номеров.

    Видеозаписью поединка делится 10 июня «Кубань 24». «Есть женщины в русских селеньях. Сегодня на Ростовском шоссе подрались несколько водителей. Из-за переполоха образовалась огромная пробка», — значится в описании к ролику.

    Судя по кадрам, сначала в драку вступили двое мужчин, но затем одного из них оттеснила женщина с зонтиком наперевес. Сражалась она более рьяно, чем любой из них: ловко орудовала своим оружием, как шпагой, а потом эффектно занесла его над головой и нанесла несколько ударов.

    Оскорбленный противник что-то выхватил из салона ее машины (по словам комментаторов, табличку с автомобильным номером) вместе с зонтом, ударил им транспортное средство, бросил орудие на землю и отошел к своей машине. Спутник воительницы подобрал зонт, некоторое время ходил кругами за недругом и успел хорошенько ударить его автомобиль, когда тот уезжал с места драки.

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    Комментарии (1)

    261215271
    В России полицию вызывать не модно? Ни участники мордобоя,ни зрители не вызвали.
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