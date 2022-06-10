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    Никаких лесов и костров. Беглов на месяц ввел в Петербурге особый противопожарный режим

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    В Петербурге с завтрашнего дня вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать с 11 июня по 10 июля. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.

    В этот период нельзя разводить огонь и проводить какие-либо пожароопасные работы на территориях зеленых насаждений, также запрещено гулять в городских лесах и запускать пиротехнику без согласования с ГУ МЧС.

    Нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность в виде штрафа, который для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

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