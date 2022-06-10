Никаких лесов и костров. Беглов на месяц ввел в Петербурге особый противопожарный режим

В Петербурге с завтрашнего дня вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать с 11 июня по 10 июля. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.



В этот период нельзя разводить огонь и проводить какие-либо пожароопасные работы на территориях зеленых насаждений, также запрещено гулять в городских лесах и запускать пиротехнику без согласования с ГУ МЧС.