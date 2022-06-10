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    Под Брянском задержали мужчину, который признался сотрудникам ДПС в убийстве

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    Мотоцикл без номеров со «всадником» без шлема рассекал по дороге посёлка Речица в Брянской области на глазах у удивлённых полицейских. Во время беседы с силовиками мужчина признался, что пытался скрыться после убийства знакомого.

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    Как передаёт 10 июня пресс-служба МВД России, сотрудники ДПС приблизились к водителю, когда тот выронил обрез охотничьего ружья на асфальт и остановился. Осмысленной беседы не вышло — речь мужчины была нечёткой, а исходящий от него запах алкоголя объяснял почему.

    Автор: mvdmedia.ru

    «Сотрудники полиции не дали гражданину уехать, изъяли огнестрельное оружие и патроны и применили специальные средства. В ходе беседы 58-летний местный житель признался, что пытался скрыться, так как застрелил проживавшего неподалёку 41-летнего знакомого», — добавили в пресс-службе.

    Полицейские надели на мужчину наручники и вызвали следственно-оперативную группу. Возбуждено уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ («Убийство»).

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