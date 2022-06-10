Под Брянском задержали мужчину, который признался сотрудникам ДПС в убийстве

Мотоцикл без номеров со «всадником» без шлема рассекал по дороге посёлка Речица в Брянской области на глазах у удивлённых полицейских. Во время беседы с силовиками мужчина признался, что пытался скрыться после убийства знакомого.
Как передаёт 10 июня пресс-служба МВД России, сотрудники ДПС приблизились к водителю, когда тот выронил обрез охотничьего ружья на асфальт и остановился. Осмысленной беседы не вышло — речь мужчины была нечёткой, а исходящий от него запах алкоголя объяснял почему.
Автор: mvdmedia.ru
«Сотрудники полиции не дали гражданину уехать, изъяли огнестрельное оружие и патроны и применили специальные средства. В ходе беседы 58-летний местный житель признался, что пытался скрыться, так как застрелил проживавшего неподалёку 41-летнего знакомого», — добавили в пресс-службе.
Полицейские надели на мужчину наручники и вызвали следственно-оперативную группу. Возбуждено уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ («Убийство»).