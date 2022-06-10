Ставки по депозитам в июне вернутся к уровню начала года и составят 6–8% годовых

После решения Центробанка снизить ключевую ставку на полтора процентных пункта до 9,5% ставки по депозитам и накопительным счетам снизятся еще больше. На смену мартовским 20% придут 6–8% годовых, то есть показатели уровня начала года.
Как рассказали в ВТБ, в мае доходность новых вкладов составляла около 9% годовых. Теперь же, пропорционально снижению ключевой ставки, она скорректируется еще на 1–1,5 п.п., вернувшись к началу года.
При этом рынок сбережений восстанавливается быстрее, чем в 2014 году, отметил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Тогда ситуация развивалась похожим образом: повышение Банком России ключевой ставки привело к резкому росту ставок по вкладам в российских банках. Средняя из максимальных процентных ставок по десяти крупнейшим банкам тогда выросла почти в полтора раза — с 10,58% до 15,31%, при том, что в начале 2014-го она составляла 8,31%. Сейчас процесс изменения ставок аналогичен концу 2014 и началу 2015 года.
И в 2022-м, и в 2014-м вкладчики сначала снимали наличные, а затем снова возвращали деньги в банки, стремясь «поймать» максимальную доходность по депозитам. В этом году в марте и апреле многие также открыли вклады под высокие ставки на 3–6 месяцев. Но в 2022 году скорость возврата средств в банки была выше. Так, восстановление портфеля рублевых сбережений ВТБ в 2022 году произошло за 2 месяца, а не за полгода, как в 2015 году.