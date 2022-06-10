Ставки по депозитам в июне вернутся к уровню начала года и составят 6–8% годовых

После решения Центробанка снизить ключевую ставку на полтора процентных пункта до 9,5% ставки по депозитам и накопительным счетам снизятся еще больше. На смену мартовским 20% придут 6–8% годовых, то есть показатели уровня начала года.

Как рассказали в ВТБ, в мае доходность новых вкладов составляла около 9% годовых. Теперь же, пропорционально снижению ключевой ставки, она скорректируется еще на 1–1,5 п.п., вернувшись к началу года.