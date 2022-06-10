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    Фестиваль духовых оркестров в Петропавловке проложит мостик в XVIII век

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    Больше 450 музыкантов из российских и белорусских духовых оркестров 12 июня соберутся в Петропавловской крепости, чтобы, словно в эпоху Петра I, сыграть известные мелодии и тем самым отметить важную дату. В XVIII веке Дня России ещё не было, но глобальные празднования регулярно случались.

    Фото: Ludwig Kwan, pexels.com
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    Оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков играли на парадах в честь победы в Северной войне, а марш Преображенского полка и вовсе был так узнаваем, что со временем стал своеобразным гимном Российской империи. Штатным барабанщиком в Преображенском полку числился сам император.

    В воскресенье на Заячьем острове прозвучат музыкальные отрывки из произведений прошлых веков. Дефиле шоу духовых оркестров начнётся в 15:00 на Соборной площади. Некоторой нестандартности первоначальному звучанию придадут голоса специальных гостей шоу. С оркестрами собираются выступить победительница телепроекта «Точь-в-точь» Анастасия Макеева, лидер «Двух звёзд» Марк Тишман и участники «Голоса» Александра Славгородская и Мирослав Федючек.

    Шоу продлится до 18:00. Вход свободный для всех. 6+

    Организатор фестиваля — комитет по развитию туризма.

    Ольга Минеева

    Фото: Ludwig Kwan, pexels.com

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