Фестиваль духовых оркестров в Петропавловке проложит мостик в XVIII век

Больше 450 музыкантов из российских и белорусских духовых оркестров 12 июня соберутся в Петропавловской крепости, чтобы, словно в эпоху Петра I, сыграть известные мелодии и тем самым отметить важную дату. В XVIII веке Дня России ещё не было, но глобальные празднования регулярно случались.

Оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков играли на парадах в честь победы в Северной войне, а марш Преображенского полка и вовсе был так узнаваем, что со временем стал своеобразным гимном Российской империи. Штатным барабанщиком в Преображенском полку числился сам император.

В воскресенье на Заячьем острове прозвучат музыкальные отрывки из произведений прошлых веков. Дефиле шоу духовых оркестров начнётся в 15:00 на Соборной площади. Некоторой нестандартности первоначальному звучанию придадут голоса специальных гостей шоу. С оркестрами собираются выступить победительница телепроекта «Точь-в-точь» Анастасия Макеева, лидер «Двух звёзд» Марк Тишман и участники «Голоса» Александра Славгородская и Мирослав Федючек.



Шоу продлится до 18:00. Вход свободный для всех. 6+

Организатор фестиваля — комитет по развитию туризма.