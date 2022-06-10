«Терминатор» на мотоцикле поймал Volkswagen и нырнул в канаву в Парголово

Байкер не разминулся с автомобилем в Выборгском районе Петербурга днем 10 июня. Однако, судя по фото, больше всего и всех досталось автомобилю.
Около половины третьего часа дня на улице Первого Мая в Парголово, у пересечения с Каменным проспектом, столкнулись мотоцикл Yamaha и легковой автомобиль Volkswagen, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По предварительной информации, байкер выскочил на встречную полосу, добавляет он.
«Фольксваген» от удара получил серьезные повреждения передней части у правого колеса, а в салоне сработали подушки безопасности. Мотоцикл же свалился в придорожную канаву. «Вроде все живы, скорая приехала», — пишет очевидец.
«Пилот терминатор! Разворотил пол-авто, а сам только с ссадиной на ноге», — добавляет в группе «Мотосолидарность ДТП» участник Игорь.