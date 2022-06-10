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    Pornhub прекратил сотрудничество с единственным сотрудником в России

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    4 комментария

    Pornhub прекратил сотрудничество с единственным сотрудником в России — SMM-специалистом Дмитрием Колодиным, о чем тот сообщил в своем телеграм-канале 10 июня. Сайт замораживает маркетинговую деятельность в стране, включая ведение паблика во «ВКонтакте», но при этом продолжит работу.

    Колодин написал, что не работал в штате, но в течение шести лет был наемным консультантом. Увольнения он ждал с конца февраля, но офис Pornhub «не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов».

    По его словам, в конце февраля в Сети начал распространяться фейк, что Pornhub якобы ушел из России и заблокировал доступ для жителей страны. Из-за этого Колодину поступали «угрозы с незнакомых номеров», а компания предлагала ему переезд.

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    Комментарии (4)

    wbons
    уволили за разврат ?
    RMN
    Расширять штат не планируют?
    Скоро оголодавшие дамы начнут за пачку сосисок такое вытворять…
    Свободу Лёхе!
    На самом деле, мне сложно что либо сказать на эту тему, видимо я - нездоров! ) Если я с удовольствием(!) смотрю на поведение Животных на познавательных каналах, почему бы и не посмотреть на поведение.. людей-животных?! ) Поскольку, в Библии пока что я не слишком преуспел, что мне мешает.. познавать в.. себе(!) животное?! ) Шучу, конечно, но - наблюдаю, как при этом используется не то что на ютубе, но.. - гораздо более интересные технологии! Мне просто нравится их распознавать, это - очень заманчиво! ) Это.. - любопытно! )
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