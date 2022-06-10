Pornhub прекратил сотрудничество с единственным сотрудником в России — SMM-специалистом Дмитрием Колодиным, о чем тот сообщил в своем телеграм-канале 10 июня. Сайт замораживает маркетинговую деятельность в стране, включая ведение паблика во «ВКонтакте», но при этом продолжит работу.
Колодин написал, что не работал в штате, но в течение шести лет был наемным консультантом. Увольнения он ждал с конца февраля, но офис Pornhub «не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов».
По его словам, в конце февраля в Сети начал распространяться фейк, что Pornhub якобы ушел из России и заблокировал доступ для жителей страны. Из-за этого Колодину поступали «угрозы с незнакомых номеров», а компания предлагала ему переезд.