Pornhub прекратил сотрудничество с единственным сотрудником в России — SMM-специалистом Дмитрием Колодиным, о чем тот сообщил в своем телеграм-канале 10 июня. Сайт замораживает маркетинговую деятельность в стране, включая ведение паблика во «ВКонтакте», но при этом продолжит работу.



Колодин написал, что не работал в штате, но в течение шести лет был наемным консультантом. Увольнения он ждал с конца февраля, но офис Pornhub «не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов».

