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    Инспекторы ДПС по пробкам домчали задыхавшегося малыша из области в больницу Екатеринбурга

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    Сотрудники ГИБДД в Свердловской области помогли оперативно довезти до больницы годовалого ребёнка с травмой языка. На улице к ним подошел взволнованный отец ребенка и попросил о помощи.

    «МВД Медиа»

    Вечером в городе Березовском к направлявшимся на заправку сотрудникам ДПС на перекрестке подъехал автомобиль, из которого вышел взволнованный мужчина и рассказал полицейским, что у него в машине жена и годовалый сын, которого срочно нужно доставить в больницу, сообщает 10 июня «МВД Медиа». По его словам, малыш играл дома, упал и сильно прикусил язык. Тот распух и мешает ребенку дышать, отчего он теряет сознание. Отец попросил полицейских помочь отвезти малыша в больницу в Екатеринбурге, потому что в городе вечерние пробки и скорая будет ехать долго.

    Инспекторы решили отвезти женщину с ребенком в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга на патрульной машине. Включив спецсигналы, они оперативно доставили пассажиров в лечебницу и проводили до кабинета неотложной помощи. Малышу оказали помощь, сейчас он уже находится дома и его жизни ничто не угрожает.

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