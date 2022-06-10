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    Таможенники показали, как учат собак искать запрещенное

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    1 комментарий

    Специалисты-кинологи Выборгской таможни в течение трех недель в ходе учебного сбора дрессировали служебных собак, обучая их искать наркотики и другую запрещенку.

    Участие в обучающем курсе приняли пять кинологов со своими четвероногими напарниками, рассказали 10 июня в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. В конце их ждало итоговое испытание, где лучшие результаты продемонстрировали служебный пёс Филено Леон и его хозяин кинолог Юрий Комаров. Судя по фото, одним из заданий было найти сумку, в которой прячут нечто незаконное.

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    По данным СЗТУ, с начала года кинологи Выборгской таможни участвовали в восьми оперативно-разыскных мероприятиях. Служебные собаки помогли выявить 50 фактов незаконного перемещения денежных средств, 12 случаев перевозки наркотиков и психотропных веществ и три факта — табачных изделий.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    таких бы собак к каждой станции метро бы приставить, чтобы ловить тех, кто перевозит запрещёнку на своих двоих....
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