Таможенники показали, как учат собак искать запрещенное

Специалисты-кинологи Выборгской таможни в течение трех недель в ходе учебного сбора дрессировали служебных собак, обучая их искать наркотики и другую запрещенку.
Участие в обучающем курсе приняли пять кинологов со своими четвероногими напарниками, рассказали 10 июня в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. В конце их ждало итоговое испытание, где лучшие результаты продемонстрировали служебный пёс Филено Леон и его хозяин кинолог Юрий Комаров. Судя по фото, одним из заданий было найти сумку, в которой прячут нечто незаконное.
По данным СЗТУ, с начала года кинологи Выборгской таможни участвовали в восьми оперативно-разыскных мероприятиях. Служебные собаки помогли выявить 50 фактов незаконного перемещения денежных средств, 12 случаев перевозки наркотиков и психотропных веществ и три факта — табачных изделий.