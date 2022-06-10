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    Отец-благотворитель из Петербурга будет «лечить» любовь к «пьяной» езде в колонии

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    Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор любителю «пьяной» езды. Лишение прав не остановило его от того, чтобы снова сесть за руль «под градусом» и прокатиться по центру города.

    Подсудимый 21 декабря 2021 года сел за руль Mercedes-Benz S500 в состоянии опьянения и катался, пока в 23:30 его не остановили сотрудники ДПС у дома 10/51 по улице Восстания, сообщает 10 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. При этом 7 сентября того же года мужчина уже был осужден за повторную «пьяную» езду по ч.1 ст.264.1 УК РФ на 200 часов обязательных работ и 2,5 года лишения водительских прав. Остановившие его 21 декабря инспекторы при проверке документов заметили у него признаки опьянения: не соответствующее обстановке поведение и резкое изменение окраски кожных покровов — и предложили пройти медосвидетельствование, но автомобилист отказался.

    Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд установил, что на учетах он не состоит, занимается благотворительностью и имеет на иждивении 9-летнего ребенка. Мужчину признали виновными по ч.2 ст.264.1 УК РФ и приговорили к 1 году лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 4 года.

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