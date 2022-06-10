В пруду на северо-западе Москвы нашли десятки трупов кошек и собак

В пруду в районе усадьбы Братцево на северо-западе Москвы обнаружили склад мертвых домашних животных, полиция разбирается в инциденте. Об этом 10 июня сообщают РИА Новости и телеканал «360».

По словам очевидцев, в водоеме находятся около 20 собак и кошек. По данным РИА со ссылкой на правоохранительные органы, — около 15 трупов. В четверг на место приезжали полицейские и врач из государственной ветеринарной клиники, а сегодня — журналисты и экологи.

