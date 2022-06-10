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    В пруду на северо-западе Москвы нашли десятки трупов кошек и собак

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    4 комментария

    В пруду в районе усадьбы Братцево на северо-западе Москвы обнаружили склад мертвых домашних животных, полиция разбирается в инциденте. Об этом 10 июня сообщают РИА Новости и телеканал «360».

    По словам очевидцев, в водоеме находятся около 20 собак и кошек. По данным РИА со ссылкой на правоохранительные органы, — около 15 трупов. В четверг на место приезжали полицейские и врач из государственной ветеринарной клиники, а сегодня — журналисты и экологи.

    Трупы животных начали доставать из воды. Кошек, по предварительной информации, больше, чем собак.

    Причины гибели животных неизвестны. Полиция проводит проверку.

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    Комментарии (4)

    Shaloon_70
    "Причины гибели животных неизвестны." Ага, конечно они сами пришли к пруду и утопились. Очередные живодёры завелись.
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