Петербуржец предложил москвичу очень выгодно обменять рубли. Его спринт после «сделки» попал на видео

Петербуржец задержан в Москве по подозрению в ограблении 18-летнего местного жителя. Жителя Северной столицы взяли под стражу.
«МВД Медиа»
Как передаёт 10 июня «МВД Медиа», юный москвич обратился в полицию с заявлением о хищении у него крупной суммы. По его словам, в соцсетях он познакомился с человеком, который предложил ему обменять российские рубли на иностранную валюту по очень выгодному курсу. Москвич согласился. Встречу назначили на Зубовском бульваре. Там юноша передал мужчине 345 тысяч рублей. А тот, взяв деньги, резко рванул с места, добежал до припаркованной рядом машины, сел в неё и уехал. Камера видеонаблюдения зафиксировала этот момент.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Москве задержали подозреваемого — 23-летнего жителя Санкт-Петербурга. Похищенные денежные средства изъяты. Следователем Отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.