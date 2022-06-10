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    Петербуржец предложил москвичу очень выгодно обменять рубли. Его спринт после «сделки» попал на видео

    1894
    7 комментариев

    Петербуржец задержан в Москве по подозрению в ограблении 18-летнего местного жителя. Жителя Северной столицы взяли под стражу.

    «МВД Медиа»

    Как передаёт 10 июня «МВД Медиа», юный москвич обратился в полицию с заявлением о хищении у него крупной суммы. По его словам, в соцсетях он познакомился с человеком, который предложил ему обменять российские рубли на иностранную валюту по очень выгодному курсу. Москвич согласился. Встречу назначили на Зубовском бульваре. Там юноша передал мужчине 345 тысяч рублей. А тот, взяв деньги, резко рванул с места, добежал до припаркованной рядом машины, сел в неё и уехал. Камера видеонаблюдения зафиксировала этот момент.

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    «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Москве задержали подозреваемого — 23-летнего жителя Санкт-Петербурга. Похищенные денежные средства изъяты. Следователем Отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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    Комментарии (7)

    274573038
    В Москве грошив богато там у кажного 350 тысяч на мелкие расходы есть(((Это у нас в Питере ЗП специалиста 1 класса 30 тыров в месяц((((Петербуржец кажись с длинной черной бородой?)))Кража-тайное а равно явное похищение чужого имущества в особо крупных размерах!)))
    Андрей_спб
    Задержали - это хорошо. Мне другое интересно - откуда у 18-ти летнего такая сумма?
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