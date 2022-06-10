В Петербурге неизвестный прыснул из перцового баллончика в лицо школьнику

Полиция Петербурга ищет хулигана, который прыснул из перцового баллончика в лицо школьнику.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июня, неприятный случай произошёл накануне около 20:00. В это время 13-летний мальчик гулял у дома 2 на улице Антонова-Овсеенко.
В тот же вечер школьник вместе с родителями обратился в травмпункт детской поликлиники. В результате нападения он получил химический ожог лица и глаз I-II степени. Его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
На данный момент полиция ищет преступника.