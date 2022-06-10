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    В Петербурге неизвестный прыснул из перцового баллончика в лицо школьнику

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    1 комментарий

    Полиция Петербурга ищет хулигана, который прыснул из перцового баллончика в лицо школьнику.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июня, неприятный случай произошёл накануне около 20:00. В это время 13-летний мальчик гулял у дома 2 на улице Антонова-Овсеенко.

    В тот же вечер школьник вместе с родителями обратился в травмпункт детской поликлиники. В результате нападения он получил химический ожог лица и глаз I-II степени. Его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

    На данный момент полиция ищет преступника.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Школьнег что, закурить слишком дерзко потребовал?
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