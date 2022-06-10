«Сломаешь мою ёлочку — убью». «Ковбой» из Петербурга с ружьём встал на защиту дерева

Конфликт между жителем поселка Александровская и 63-летним пенсионером Анатолием произошел накануне из-за маленькой ёлочки, в конце пьесы едва не выстрелило ружьё. Подробности 10 июня узнали 47news.
Как рассказал 63-летний Анатолий, накануне вечером он привёз пиломатериалы в посёлок Александровская. Доставкой он занимается на пенсии в качестве индивидуального предпринимателя.
«Когда я заезжал во двор, машину услышал сосед и вышел полюбопытствовать. Он сразу же крикнул: «У меня маленькая ёлочка. Сломаешь её — я тебя убью!» — приводит слова собеседника мужчина.
47news
Сосед был с голым торсом и в шляпе, чем-то напоминающей ковбойскую. Со слов Анатолия, он бросился на машину и попытался залезть на неё. Дальше началась драка. Доставщик пригрозил оппоненту баллончиком с очистителем двигателя, а затем распылил в его сторону. Тот убежал, но вскоре вернулся с ружьём.
Вслед за ним выбежали двое мужчин — отец и сын, которым Анатолий доставлял пиломатериалы. После долгих уговоров им удалось успокоить соседа. Ёлочка не пострадала.
«Даже если у него есть разрешение на оружие, он реально тыкал мне в лицо ружьём. Я думал: если выстрелит, моя Ирина Дмитриевна одна останется... (жена. — Прим. ред.). Причём он не был пьяным, просто неадекватным. Его трясло, и было непонятно, что он дальше будет делать», — поделился пенсионер.
После перепалки буйного «ковбоя» увезли в участок. Анатолий написал заявление и сейчас надеется на возбуждение уголовного дела.