«Сломаешь мою ёлочку — убью». «Ковбой» из Петербурга с ружьём встал на защиту дерева

Конфликт между жителем поселка Александровская и 63-летним пенсионером Анатолием произошел накануне из-за маленькой ёлочки, в конце пьесы едва не выстрелило ружьё. Подробности 10 июня узнали 47news.

Как рассказал 63-летний Анатолий, накануне вечером он привёз пиломатериалы в посёлок Александровская. Доставкой он занимается на пенсии в качестве индивидуального предпринимателя.



«Когда я заезжал во двор, машину услышал сосед и вышел полюбопытствовать. Он сразу же крикнул: «У меня маленькая ёлочка. Сломаешь её — я тебя убью!» — приводит слова собеседника мужчина.