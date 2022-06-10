Развороченный BMW на тротуаре собрал на Октябрьской набережной пробки в обе стороны

ДТП с улетевшей на тротуар машиной собрало большую пробку в Невском районе Петербурга днем 10 июня. Движение по набережной встало в обе стороны.
На Октябрьской набережной, возле дома 110, легковой автомобиль BMW вылетел с проезжей части на тротуар, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Евгений. У машины оторван передний бампер, сильно повреждена задняя часть и отвалилось левое заднее колесо.
Были ли в ДТП еще участники, очевидец не уточняет, на фото других поврежденных машин не видно, тем не менее из-за аварии на набережной собралась пробка в обе стороны, хотя проезду BMW особо не мешает. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону КАД тянется на километр, начинаясь перед проспектом Большевиков. В противоположную сторону пробка поменьше.
О пострадавших не сообщается.