Бритни Спирс вышла замуж, пока её бывший на камеру пытался сорвать церемонию

Поп-звезда Бритни Спирс, не так давно освободившаяся от опеки отца, предприняла очередной решительный шаг. По сообщению американских СМИ, 9 июня певица вышла замуж за Сэма Асгари — мужчина сделал ей предложение 9 месяцев назад.



Церемония не обошлась без происшествий: по сообщению TMZ, бывший муж певицы Джейсон Александр, брак с которым у нее продлился 55 часов, заявился с желанием сорвать праздник. При этом свое намерение он декларировал в открытую, транслируя видео происходящего в интернет. Мужчина был задержан полицией.

