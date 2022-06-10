Бритни Спирс вышла замуж, пока её бывший на камеру пытался сорвать церемонию

Поп-звезда Бритни Спирс, не так давно освободившаяся от опеки отца, предприняла очередной решительный шаг. По сообщению американских СМИ, 9 июня певица вышла замуж за Сэма Асгари — мужчина сделал ей предложение 9 месяцев назад.
Церемония не обошлась без происшествий: по сообщению TMZ, бывший муж певицы Джейсон Александр, брак с которым у нее продлился 55 часов, заявился с желанием сорвать праздник. При этом свое намерение он декларировал в открытую, транслируя видео происходящего в интернет. Мужчина был задержан полицией.
По сообщению издания, на церемонии, где 40-летняя Спирс сочеталась браком со своим 28-летним персональным тренером, присутствовали 100 гостей, включая брата певицы Брайана. Родителей и сестры певицы на мероприятии не было.