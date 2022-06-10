Диана Гурцкая попросила Минсоцтруда узаконить размещение собак-поводырей на соцобъектах

Гурцкая написала письмо заместителю министра труда и социальной защиты РФ Алексею Вовченко, сообщает РАПСИ . Причиной обращения в Минтруд России стало письмо от экспертов Всероссийского общества инвалидов Республики Коми, в котором они отметили, что собаки-поводыри имеют право доступа на социальные объекты при наличии соответствующих документов. Но правила их размещения никак не регламентированы. В связи с этим собственники объектов часто настаивают на том, что собака должна находиться в непригодных для неё местах: тамбурах, подсобках, на улице.

Председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик, певица Диана Гурцкая призвала решить проблему размещения собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению, на объектах социальной инфраструктуры.

Также, по данным экспертов, не урегулирован вопрос размещения собаки-поводыря при длительном пребывании инвалида в гостиницах, пансионатах и лечебницах.



Певица попросила устранить пробел в законодательстве, чтобы «избежать нарушений прав инвалидов по зрению и возможного жестокого обращения с животными».

