Петербурженка в суде простила мужу избиение рыболовным стулом

Колпинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Колпино Александра Овчинникова, обвинявшегося в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом 10 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что 11 декабря Овчинников «учинил конфликт» с супругой, в ходе которого не менее 8 раз ударил ее по голове и лицу, после чего взял рыболовный стул. Женщине попало им по ребрам и по руке.
На заседании потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Она заявила, что с мужем помирилась и претензий не имеет. Обвиняемый же признал вину, раскаялся и пообещал больше не распускать руки и стулья.
Суд уголовное преследование в отношении Овчинникова прекратил в связи с примирением сторон.