Петербург засыпает, летучие мыши просыпаются. Горожанам объяснили, что делать при встрече с рукокрылыми

В Петербурге и Ленобласти проснулись летучие мыши, которые обычно проводят в спячке от шести до восьми месяцев. Об этом 10 июня предупреждает Северо-Западное управление Росприроднадзора.
Ведомство напоминает, что при встрече с животными нельзя их пугать, брать в руки или кормить. В случае если рукокрылый гость залетел в дом, нужно надеть плотные перчатки и накрыть его полотенцем, а после посадить в коробку и выпустить на улицу.
«Летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. При укусе следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу», — добавили в Росприроднадзоре.
В Петербурге можно встретить минимум семь видов летучих мышей: ночницу Брандта, усатую ночницу, прудовую и водяную ночниц, рыжую вечерницу, нетопырь Натузиуса и двухцветного кожана.
Шансы увидеть летучую мышь наиболее высоки у посетителей парка Сергиевка и Южно-Приморского парка. Немало их обитает также в Лисьем Носу, на Дудергофских высотах и в поселках Серово и Комарово.