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    Петербург засыпает, летучие мыши просыпаются. Горожанам объяснили, что делать при встрече с рукокрылыми

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    5 комментариев

    В Петербурге и Ленобласти проснулись летучие мыши, которые обычно проводят в спячке от шести до восьми месяцев. Об этом 10 июня предупреждает Северо-Западное управление Росприроднадзора.

    Ведомство напоминает, что при встрече с животными нельзя их пугать, брать в руки или кормить. В случае если рукокрылый гость залетел в дом, нужно надеть плотные перчатки и накрыть его полотенцем, а после посадить в коробку и выпустить на улицу.

    «Летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. При укусе следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу», — добавили в Росприроднадзоре.

    В Петербурге можно встретить минимум семь видов летучих мышей: ночницу Брандта, усатую ночницу, прудовую и водяную ночниц, рыжую вечерницу, нетопырь Натузиуса и двухцветного кожана.

    Шансы увидеть летучую мышь наиболее высоки у посетителей парка Сергиевка и Южно-Приморского парка. Немало их обитает также в Лисьем Носу, на Дудергофских высотах и в поселках Серово и Комарово.

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    Комментарии (5)

    274544775
    Если залетит в дом - это знак беды. Было у меня такое.
    somn
    Постелите на даче ночью белую простынь и осветите её фонарём. Летучие мыши прилетят за насекомыми, привлечёнными светом. Незабываемое зрелище. Смотрите и любуйтесь.
    DEMOMON
    Т.е. что же, теперь их не есть что ли?
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