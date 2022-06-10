Петербург засыпает, летучие мыши просыпаются. Горожанам объяснили, что делать при встрече с рукокрылыми

В Петербурге и Ленобласти проснулись летучие мыши, которые обычно проводят в спячке от шести до восьми месяцев. Об этом 10 июня предупреждает Северо-Западное управление Росприроднадзора.



Ведомство напоминает, что при встрече с животными нельзя их пугать, брать в руки или кормить. В случае если рукокрылый гость залетел в дом, нужно надеть плотные перчатки и накрыть его полотенцем, а после посадить в коробку и выпустить на улицу.

