«Упсала-цирк» представит спектакль о школьных проблемах

11 и 12 июня в «Упсала-цирке» пройдут премьерные показы спектакля «45 минут», посвященного школьным проблемам — от невкусной еды в столовой до буллинга. (6+)



Фото: скриншот трейлера спектакля «45 минут» Поделиться Поделиться





Режиссер спектакля и создательница «Упсала-цирка» Лариса Афанасьевна предложила третьему курсу Хулиганского проекта (а это дети и подростки от 8 до 15 лет) поэкспериментировать и поразмышлять над проблемами школьной жизни.



Проблемы привычные и знакомые всем: буллинг, еда в столовой невкусная, Пушкин непонятен, а учить его нужно всем, к учителям нужно обращаться на «вы», а они к тебе всегда на «ты» и зачастую без уважения.



Как с этим справиться? Может быть посмотреть под другим углом? На сцену (а иногда и в школу) можно зайти по-цирковому. То есть исполнить все фразочки учителей в прямом смысле — «встать на уши» и «забыть голову дома». Прочитать стихотворение Пушкина как рэп. Поднять лес рук. Все это для того, чтобы выполнить миссию спектакля — диалог на равных школьников со школьниками.





«Упсала-цирк» — единственный в мире цирк для хулиганов. Это современный цирк без животных, основанный в 2000 году. В цирке работает как профессиональная труппа, так и труппа из детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Полина Никитина

