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    «Упсала-цирк» представит спектакль о школьных проблемах

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    11 и 12 июня в «Упсала-цирке» пройдут премьерные показы спектакля «45 минут», посвященного школьным проблемам — от невкусной еды в столовой до буллинга. (6+)

    Фото: скриншот трейлера спектакля «45 минут»
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    Режиссер спектакля и создательница «Упсала-цирка» Лариса Афанасьевна предложила третьему курсу Хулиганского проекта (а это дети и подростки от 8 до 15 лет) поэкспериментировать и поразмышлять над проблемами школьной жизни.

    Проблемы привычные и знакомые всем: буллинг, еда в столовой невкусная, Пушкин непонятен, а учить его нужно всем, к учителям нужно обращаться на «вы», а они к тебе всегда на «ты» и зачастую без уважения.

    Как с этим справиться? Может быть посмотреть под другим углом? На сцену (а иногда и в школу) можно зайти по-цирковому. То есть исполнить все фразочки учителей в прямом смысле — «встать на уши» и «забыть голову дома». Прочитать стихотворение Пушкина как рэп. Поднять лес рук. Все это для того, чтобы выполнить миссию спектакля — диалог на равных школьников со школьниками.


    «Упсала-цирк» — единственный в мире цирк для хулиганов. Это современный цирк без животных, основанный в 2000 году. В цирке работает как профессиональная труппа, так и труппа из детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

    Полина Никитина

    Фото: скриншот трейлера спектакля «45 минут»

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