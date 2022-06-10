На Троицу петербуржцам добавят автобусов к кладбищам и электричек

Долгие выходные в честь празднования Дня России 12 июня в 2022 году совпали с православным праздником Троицы. Общественный транспорт и пригородные электрички три дня будут ходить по графику выходных, а на маршруты до кладбищ добавят больше полусотни автобусов.

В день Троицкой родительской субботы, 11 июня, и в последующие два дня в Петербурге усилят автобусные маршруты №90 и №195 (к Южному кладбищу), №397 и №398 (к Северному кладбищу), №138 (к крематорию), №347 (к Иликовскому кладбищу) и №382 (к Казанскому кладбищу), сообщает 10 июня пресс-служба комитета по транспорту. В субботу и воскресенье на них направят 59 дополнительных автобусов, а в понедельник, 13 июня, — 28 автобусов.

Кроме того, с 1 июня от станции метро «Московская» до Южного кладбища и далее в Красное Село ходит автобус №147.

Также в эти выходные будут ходить дополнительные электрички с Финляндского вокзала: 11 июня на участке Финляндский вокзал — Парголово; 11 и 12 июня на участке Финляндский вокзал — Ковалёво — Мельничный Ручей.

В связи с длинными выходными городской и пригородный общественный транспорт, а также пригородные электропоезда три дня будут работать по выходному графику. Наземный общественный транспорт 11 июня будет ходить по субботнему расписанию, а 12 и 13 июня — по графику воскресенья. Электрички 11 и 12 июня будут работать по расписанию субботы, а 13 июня — воскресенья.