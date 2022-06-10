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    Экономика и санкции

    Канада заморозила более $123 млн российских активов

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    Канада в последние три месяца заблокировала российские активы на общую сумму 123,031 миллиона долларов, следует из отчета Канадской королевской конной полиции, опубликованного накануне, 9 июня. Кроме того, страна заморозила транзакции в размере 289 млн долларов.

    С начала спецоперации на Украине Канада ввела санкции против более чем 1000 физических лиц и организаций из России и Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза заморозили активы Банка России на 24,5 миллиарда долларов. Под блокировку попали также физические активы россиян стоимостью примерно 10 млрд евро.

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