Канада заморозила более $123 млн российских активов

Канада в последние три месяца заблокировала российские активы на общую сумму 123,031 миллиона долларов, следует из отчета Канадской королевской конной полиции, опубликованного накануне, 9 июня. Кроме того, страна заморозила транзакции в размере 289 млн долларов.

С начала спецоперации на Украине Канада ввела санкции против более чем 1000 физических лиц и организаций из России и Белоруссии.