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    В Ботсаду разобьют «Петровский огород». Обещают «заморские диковины», выступления акробатов и пионы

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    Фестиваль «Петровский огород» пройдёт в Ботаническом саду 11–13 июня. Обещают «заморские диковины», выступления акробатов, пионы и лекцию от специалистов Ленинградского зоопарка.

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Ботсад по-своему отметит 350-летие основателя Петербурга: зацветут тропинки, заиграет оркестр, а ещё к фестивалю в саду зацвели древовидные пионы. В программе 11–13 июня — выставка икебаны и суми-э (японская живопись) «Цветы четырёх сезонов Японии. История одной книги» в Зелёном домике, оранжерейные маршруты с квестами для детей, прогулка по Японскому саду, детские мастер-классы.

    Если хотите послушать живую музыку, приходите 11 июня: в 12:00–13:30 на площадке у Зелёного домика пройдёт концерт Образцового оркестра русских народных инструментов «Мозаика». Также 11 июня в 16–17 часов пройдёт акробатическое шоу, а специалисты по уходу за деревьями специально для гостей очистят от сухих ветвей большую лиственницу. 13 июня в 12–15 часов в программе заявлена лекция специалистов Ленинградского зоопарка «Животные в жизни и в сказке». Традиционно в рамках фестиваля можно посетить и Ботанический музей.

    В рамках фестиваля 11 и 13 июня будет работать Тропический маршрут с выходом через Водную оранжерею, 12 июня — Субтропический маршрут. Напоминаем, что оба дня с 10 до 16:30 можно будет купить только фестивальные билеты, затем с 16:30 до 17:00 — перерыв в работе касс, а с 17 до 19 в продаже будут только парковые билеты.

    Фестиваль «Петровский огород» пройдёт 11–13 июня в Ботаническом саду Петра Великого. Подробности — на сайте Ботсада.

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    Анастасия Семенович

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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