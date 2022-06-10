Европа в марте приобрела рекордный объём палладия из России

В марте страны Евросоюза приобрели рекордный объём российского палладия, используемого для производства автокатализаторов. Закупки происходили на фоне санкций и закрытия неба для российских самолётов, которыми обычно перевозят этот металл.



Как пишет 10 июня «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Eurostat, в марте государства ЕС закупили у России 164 тыс. тройских унций палладия на 407 млн евро. Такое месячное значение по объёмам является рекордным за последние два десятилетия.

