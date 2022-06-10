    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, зап

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.39eur62.09
    Спасибо, Петр, но...Беженцы в ПетербургеКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Европа в марте приобрела рекордный объём палладия из России

    1428
    обсудить

    В марте страны Евросоюза приобрели рекордный объём российского палладия, используемого для производства автокатализаторов. Закупки происходили на фоне санкций и закрытия неба для российских самолётов, которыми обычно перевозят этот металл.

    Как пишет 10 июня «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Eurostat, в марте государства ЕС закупили у России 164 тыс. тройских унций палладия на 407 млн евро. Такое месячное значение по объёмам является рекордным за последние два десятилетия.

    Основной объём — 115,7 тыс. унций — пришёлся на Германию, стоимость составила 297 млн евро. В ФРГ находится один из ключевых клиентов российского ГМК «Норникель» — концерн BASF SE. Остальные объёмы были закуплены Италией. Так, ЕС в марте скупил почти четверть палладия, добытого «Норникелем» в первом квартале.

    Россия занимает доминирующее положение на рынке металла, на долю РФ приходится 40 % всего предложения. Введение санкций в связи с этим сильнее всего ударит по Европе и США, потребители которых не смогут заменить российский металл.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close