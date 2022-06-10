Европа в марте приобрела рекордный объём палладия из России

В марте страны Евросоюза приобрели рекордный объём российского палладия, используемого для производства автокатализаторов. Закупки происходили на фоне санкций и закрытия неба для российских самолётов, которыми обычно перевозят этот металл.
Как пишет 10 июня «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Eurostat, в марте государства ЕС закупили у России 164 тыс. тройских унций палладия на 407 млн евро. Такое месячное значение по объёмам является рекордным за последние два десятилетия.
Основной объём — 115,7 тыс. унций — пришёлся на Германию, стоимость составила 297 млн евро. В ФРГ находится один из ключевых клиентов российского ГМК «Норникель» — концерн BASF SE. Остальные объёмы были закуплены Италией. Так, ЕС в марте скупил почти четверть палладия, добытого «Норникелем» в первом квартале.
Россия занимает доминирующее положение на рынке металла, на долю РФ приходится