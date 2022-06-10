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    ДТП с «перевертышем» превратило Витебский проспект в «бутылочное горлышко»

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    Серьезная авария с «перевертышем» затрудняет движение в Московском районе Петербурга утром 10 июня. Для проезда по одному из крупнейших проспектов района осталась одна полоса.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    ДТП случилось на Витебском проспекте, напротив дома 33, корпус 1, между проспектом Славы и Бассейной улицей в сторону центра, сообщает «Фонтанке» читатель. Судя по фото, внедорожник не поделил дорогу с грузовым манипулятором, и от удара его развернуло и уложило на бок.

    У внедорожника сильно разбита передняя часть, оторванный бампер лежит на дороге рядом. О пострадавших не сообщается. ДТП перегородило две полосы из трех, затруднив движение. По данным «Яндекс.Пробок», на Витебском собрался затор от проспекта Славы.

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    Фото: Читатель «Фонтанки»

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