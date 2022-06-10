    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, зап

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.39eur62.09
    Спасибо, Петр, но...Беженцы в ПетербургеКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Bloomberg: Голландия и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

    1697
    1 комментарий

    Большинство стран Евросоюза поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Против этого выступают Дания и Нидерланды, сообщило 9 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    В частности, Дания в своей дипломатической ноте, по информации агентства, заявила, что Украина «недостаточно соответствует критериям»: имеет проблемы со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, с правами человека, уважением и защитой меньшинств. Властям Украины необходимо «принципиально улучшить законодательную и институциональную базу», говорится в документе.

    24 февраля президент России Путин объявил о военной спецоперации на Украине. После этого Киев подал заявку на вступление в ЕС. Еврокомиссия планирует рассмотреть этот вопрос 17 июня.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний

    close
    close