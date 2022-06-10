Bloomberg: Голландия и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Большинство стран Евросоюза поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Против этого выступают Дания и Нидерланды, сообщило 9 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



В частности, Дания в своей дипломатической ноте, по информации агентства, заявила, что Украина «недостаточно соответствует критериям»: имеет проблемы со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, с правами человека, уважением и защитой меньшинств. Властям Украины необходимо «принципиально улучшить законодательную и институциональную базу», говорится в документе.

