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    У приезжего после четырех выстрелов на улице Лёни Голикова забрали пистолет с глушителем

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    2 комментария

    Уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия возбудили в Петербурге в отношении 31-летнего гражданина Белоруссии. Поводом стала стрельба в съемной квартире в Кировском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 июня.

    Сообщение о выстрелах поступило в дежурную часть накануне в шестом часу утра. На месте был взят приезжий из Белоруссии. Пострадавших в жилище не нашли. На экспертизу отправился чехословацкий армейский пистолет с глушителем и 82 патронами. Исследование показало, что оружие боевое, для стрельбы пригодное.

    Владелец пистолета помещен в ИВС и ожидает избрания меры пресечения.

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    Комментарии (2)

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    "Сообщение о выстрелах поступило в дежурную часть накануне в шестом часу утра.". Какой то не очень качественный глушитель.
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