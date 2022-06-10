У приезжего после четырех выстрелов на улице Лёни Голикова забрали пистолет с глушителем

Уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия возбудили в Петербурге в отношении 31-летнего гражданина Белоруссии. Поводом стала стрельба в съемной квартире в Кировском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 июня.



Сообщение о выстрелах поступило в дежурную часть накануне в шестом часу утра. На месте был взят приезжий из Белоруссии. Пострадавших в жилище не нашли. На экспертизу отправился чехословацкий армейский пистолет с глушителем и 82 патронами. Исследование показало, что оружие боевое, для стрельбы пригодное.

