Кроссовер казенного учреждения Ленобласти задержали в Петербурге за сомнительные «мигалки»

Сотрудники ГИБДД в Красногвардейском районе остановили «Хендай Туксон», на крыше которого были установлены проблесковые маяки, а на кузов нанесена цветографическая раскраска, очень схожая с «цветографикой» экстренных служб.
Автомобиль притормозили накануне около семи вечера на Ириновском проспекте, сообщили «Фонтанке» 10 июня в ГУ МВД по Петербургу и области. Сотрудники полиции установили, что машина не относится ни к какой экстренной службе, а стоит на балансе одного из казенных учреждений Ленинградской области. В салоне на момент остановки был один из руководителей этой организации.
У полицейских вызвала сомнение правомочность размещения спецсигналов на автомобиле. Помимо этого, проверить решили и подлинность номерных узлов и агрегатов.
Пассажира иномарки сотрудники ДПС отпустили, а вот водителя и сам автомобиль доставили в отдел полиции для разбирательства.