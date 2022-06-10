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    Кроссовер казенного учреждения Ленобласти задержали в Петербурге за сомнительные «мигалки»

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    Сотрудники ГИБДД в Красногвардейском районе остановили «Хендай Туксон», на крыше которого были установлены проблесковые маяки, а на кузов нанесена цветографическая раскраска, очень схожая с «цветографикой» экстренных служб.

    Автомобиль притормозили накануне около семи вечера на Ириновском проспекте, сообщили «Фонтанке» 10 июня в ГУ МВД по Петербургу и области. Сотрудники полиции установили, что машина не относится ни к какой экстренной службе, а стоит на балансе одного из казенных учреждений Ленинградской области. В салоне на момент остановки был один из руководителей этой организации.

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    У полицейских вызвала сомнение правомочность размещения спецсигналов на автомобиле. Помимо этого, проверить решили и подлинность номерных узлов и агрегатов.

    Пассажира иномарки сотрудники ДПС отпустили, а вот водителя и сам автомобиль доставили в отдел полиции для разбирательства.

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