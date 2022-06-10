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    Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

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    5 комментариев

    В пятницу, 10 июня, открылось грузовое движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем. Мост перекинут через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, его строительство велось с 2016 года.

    Как передаёт ТАСС, через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» по трансграничному мосту пошли первые грузовые автомобили в обе стороны. В частности, из Китая въехали машины с комплектующими для электрооборудования и автомобильными шинами. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, введение моста в эксплуатацию позволит увеличить товарооборот с КНР до 1 млн тонн грузов в год.

    Средняя стоимость проезда одного автомобиля по мосту составит 8 700 рублей, концессионная модель рассчитана на 20 лет, передаёт РИА Новости.

    По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, планируется строительство ещё двух мостов в КНР: Джалинда — Мохэ и Благовещенск — Хэйхэ.

    Строительство трансграничного перехода Благовещенск — Хэйхэ началось в декабре 2016 года и велось одновременно с двух берегов. Объект обошёлся в 19 млрд рублей, из которых 14 млрд вложены на российской территории. Мост двухполосный, его длина — 1 080 метров. Общая протяженность мостового перехода составляет около 20 км, включая 6 км в Китае и 13 км подъездных путей в России. Открыть мост собирались в ноябре 2020 года, но из-за эпидемиологической ситуации открытие перенесли.

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    Комментарии (5)

    Klaus_Nesanta
    стартовала программа "Лес в обмен на кроссовки и трусы"
    X-кот
    как открылся? еще года три как уже рапортовали.. и фотомемы есть в ВК : два города напротив друг друга и мост между ними, почувствуйте разницу. А мост да, для строительства поделили пополам, китайцы свою часть построили вмиг, потом ждали-ждали и достроили вроде нашу часть
    VVM1962
    Китай давно свою часть моста построил. Сейчас китайцы наверно жалеют, что быстро построили .
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