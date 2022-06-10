Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

В пятницу, 10 июня, открылось грузовое движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем. Мост перекинут через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, его строительство велось с 2016 года.
Как передаёт ТАСС, через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» по трансграничному мосту пошли первые грузовые автомобили в обе стороны. В частности, из Китая въехали машины с комплектующими для электрооборудования и автомобильными шинами. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, введение моста в эксплуатацию позволит увеличить товарооборот с КНР до 1 млн тонн грузов в год.
Средняя стоимость проезда одного автомобиля по мосту составит
По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, планируется строительство ещё двух мостов в КНР: Джалинда — Мохэ и Благовещенск — Хэйхэ.
Строительство трансграничного перехода Благовещенск — Хэйхэ началось в декабре 2016 года и велось одновременно с двух берегов. Объект обошёлся в 19 млрд рублей, из которых 14 млрд вложены на российской территории. Мост двухполосный, его длина —