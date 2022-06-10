Маленький пожар у озера Долгое тушили 19 сотрудников МЧС. Они нашли тело

Сразу после того, как на Петроградской стороне потушили подвал дома, где пострадали двое, в Приморском районе огнеборцев вызвали спасать квартиру.



Как сообщает городское ГУ МЧС, 10 июня в 4:43 поступил вызов на улицу Маршала Новикова, 10, что около озера Долгое. Там в двухкомнатной квартире загорелась обстановка на трёх квадратных метрах.

