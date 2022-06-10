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    Маленький пожар у озера Долгое тушили 19 сотрудников МЧС. Они нашли тело

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    Минувшая ночь оказалась богатой на серьёзные пожары.

    Сразу после того, как на Петроградской стороне потушили подвал дома, где пострадали двое, в Приморском районе огнеборцев вызвали спасать квартиру.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 10 июня в 4:43 поступил вызов на улицу Маршала Новикова, 10, что около озера Долгое. Там в двухкомнатной квартире загорелась обстановка на трёх квадратных метрах.

    На этот небольшой, казалось бы, пожар выехали 19 человек личного состава на четырёх машинах. Локализовали его к 5:25.

    На месте пожара был обнаружен погибший мужчина.

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