Япония запретит экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и другой техники

В рамках нового пакета санкций Япония запретит экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов и другой техники. Об этом сообщил 10 июня на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передаёт ТАСС.



«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал министр.

