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    Япония запретит экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и другой техники

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    7 комментариев

    В рамках нового пакета санкций Япония запретит экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов и другой техники. Об этом сообщил 10 июня на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передаёт ТАСС.

    «В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал министр.

    В список внесены промышленные роботы, комплектующие и запчасти для станков, измерительные и испытательные приборы, насосы, турбины, оборудование для печати, ткацкие станки, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, ускорители заряженных частиц, а также некоторые виды древесины и т. д.

    С 24 февраля Япония приняла несколько пакетов санкций в отношении России. В санкционные списки входят более 700 граждан РФ, Белоруссии, ДНР и ЛНР, более 200 российских компаний и организаций, заморожены активы нескольких банков, в списке запрещённых к экспорту товаров и технологий — более 300 наименований, в том числе предметы роскоши, включая дорогие автомобили.

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    Комментарии (7)

    Never_Mind
    Не страшно. 50 поцреотов с БСЛ успешно импортозаместят один японский минитрактор.
    Resident_Ev1l
    Но легковушки б/у все равно сплавлять будет, красавчики.
    лысик
    Хм, т.е. могу просить за свою киосеру пол ляма?)))
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