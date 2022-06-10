Япония запретит экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и другой техники

В рамках нового пакета санкций Япония запретит экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов и другой техники. Об этом сообщил 10 июня на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передаёт ТАСС.
«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал министр.
В список внесены промышленные роботы, комплектующие и запчасти для станков, измерительные и испытательные приборы, насосы, турбины, оборудование для печати, ткацкие станки, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, ускорители заряженных частиц, а также некоторые виды древесины и
С 24 февраля Япония приняла несколько пакетов санкций в отношении России. В санкционные списки входят более 700 граждан РФ, Белоруссии, ДНР и ЛНР, более 200 российских компаний и организаций, заморожены активы нескольких банков, в списке запрещённых к экспорту товаров и технологий — более 300 наименований, в том числе предметы роскоши, включая дорогие автомобили.