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    COVID-19

    ВОЗ считает, что надо продолжать расследовать теорию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории

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    Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), сформированная Всемирной организацией здравоохранения, заявила о необходимости дальнейших исследовании теория о лабораторном происхождении коронавируса, вызывающего COVID-19. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости.

    Как говорится в докладе группы, полученные данные позволяют предположить, что предковые штаммы SARS-CoV-2 имеют зоонозное происхождение (то есть передались человеку от позвоночных животных), а его ближайшие генетические родственники — бета-коронавирусы, выявленные в 2013 году у летучих мышей-подковоносов в Китае, а также в Лаосе в 2020 году. Но до сих пор не найдены ни родоначальник вируса, ни его естественные или промежуточные хозяева, ни случаи перехода вируса к человеку.

    Рынок морепродуктов в Ухане сыграл важную роль в распространении инфекции, предварительное расследование доказало это. Но как SARS-CoV-2 появился на рынке, всё ещё непонятно, подчёркивают эксперты.

    «SAGO отмечает, что новых данных для оценки лабораторной утечки в качестве пути передачи SARS-CoV-2 в человеческую популяцию не появилось и рекомендует провести дальнейшее расследование этого и всех других возможных вариантов», — говорится в документе.

    Члены SAGO из Бразилии, Китая и России, по данным Washington Post, выступили против дальнейшего расследования теории «лабораторной утечки».

    31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. В январе в Китае официально объявили о новом виде коронавируса. 11 марта 2020 года ВОЗ заявила о пандемии. В 2021 году гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO). В неё вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Китая, Германии, Великобритании, Индии.

    В марте 2021 года ВОЗ опубликовала полный доклад группы после визита в Ухань. Утечку из лаборатории в докладе назвали «крайне маловероятной». Самой вероятной признали версию передачи вируса человеку от летучих мышей через другое животное. Рассматривались и другие возможные варианты: прямая передача человеку от животного и возникновение вируса через охлаждённые продукты.

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