ВОЗ считает, что надо продолжать расследовать теорию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории

Как говорится в докладе группы, полученные данные позволяют предположить, что предковые штаммы SARS-CoV-2 имеют зоонозное происхождение (то есть передались человеку от позвоночных животных), а его ближайшие генетические родственники — бета-коронавирусы, выявленные в 2013 году у летучих мышей-подковоносов в Китае, а также в Лаосе в 2020 году. Но до сих пор не найдены ни родоначальник вируса, ни его естественные или промежуточные хозяева, ни случаи перехода вируса к человеку.

Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), сформированная Всемирной организацией здравоохранения, заявила о необходимости дальнейших исследовании теория о лабораторном происхождении коронавируса, вызывающего COVID-19. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости .

Рынок морепродуктов в Ухане сыграл важную роль в распространении инфекции, предварительное расследование доказало это. Но как SARS-CoV-2 появился на рынке, всё ещё непонятно, подчёркивают эксперты.



«SAGO отмечает, что новых данных для оценки лабораторной утечки в качестве пути передачи SARS-CoV-2 в человеческую популяцию не появилось и рекомендует провести дальнейшее расследование этого и всех других возможных вариантов», — говорится в документе.



Члены SAGO из Бразилии, Китая и России, по данным Washington Post, выступили против дальнейшего расследования теории «лабораторной утечки».

