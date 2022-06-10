Пять стран стали новыми непостоянными членами Совбеза ООН

Япония, Швейцария, Эквадор, Мальта и Мозамбик стали новыми непостоянными членами Совета безопасности ООН. Об этом свидетельствуют результаты голосования Генассамблеи, прошедшего 9 июня.
За Японию проголосовали 184 страны, за Швейцарию — 187, за Эквадор — 190, за Мальту — 185 и за Мозамбик — 192. Эти государства заменят Ирландию, Норвегию, Кению, Индию и Мексику.
В Совбезе ООН состоит десять непостоянных членов, каждые два года пять из них сменяются. Постоянных членов, обладающих правом вето, пять: это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.