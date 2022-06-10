Попавшимся пьяными и без прав водителям хотят усложнить сдачу экзамена в ГИБДД

Инициатива касается статьи 26 Федерального закона о безопасности дорожного движения, которую предлагается дополнить новой нормой. Как говорится в пояснительной записке, она устанавливает запрет на получение права управления транспортными средствами для лиц, не имеющих водительских прав и попавшихся не пьяном вождении.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете водительские права некоторым категориям граждан, управлявшим автомобилем в состоянии опьянения. Документ 9 июня опубликован в базе данных Госдумы.

Речь идет о части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).



Предлагается временно запретить допуск к сдаче экзаменов на получение водительских прав и выдавать водительских удостоверений лицам, которых подвергли административному наказанию по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение), либо части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен) до истечения срока наказания.