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    Попавшимся пьяными и без прав водителям хотят усложнить сдачу экзамена в ГИБДД

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    1 комментарий

    Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете водительские права некоторым категориям граждан, управлявшим автомобилем в состоянии опьянения. Документ 9 июня опубликован в базе данных Госдумы.

    Инициатива касается статьи 26 Федерального закона о безопасности дорожного движения, которую предлагается дополнить новой нормой. Как говорится в пояснительной записке, она устанавливает запрет на получение права управления транспортными средствами для лиц, не имеющих водительских прав и попавшихся не пьяном вождении.

    Речь идет о части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

    Предлагается временно запретить допуск к сдаче экзаменов на получение водительских прав и выдавать водительских удостоверений лицам, которых подвергли административному наказанию по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение), либо части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен) до истечения срока наказания.

    В настоящий момент в России за нетрезвое вождение предусмотрено наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. В то же время россияне, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем без прав, не ограничены в возможности их получения сразу после отбытия административного ареста.

    Согласно Кодексу об административных правонарушениях, человека считают подвергнутым административному наказанию в течение года с момента окончания исполнения постановления об этом или уплаты штрафа.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    пора просто изымать права пожизненно, и авто в пользу гос-ва как средство преступления...
    штрафами они увы, не понимают...
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