Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта и проводить «коммерчески привлекательные турниры»

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в России проведение «коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных спортсменов». Об этом сообщается 9 июня на сайте Кремля.
Также президент поручил до конца года законодательно увеличить отчисления от азартных игр на развитие массового спорта. Кроме того, предлагается увеличить президентские стипендии спортсменам, тренерам и другим специалистам сборных РФ, победителям и призерам различных соревнований.
Правительству поручено утвердить программу развития корпоративного спорта, «предусмотрев увеличение количества спортивных клубов по месту работы, а также физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в трудовых коллективах и между ними, в том числе с участием иностранных организаций».
До 30 июня правительству необходимо также отчитаться, почему поручения по вопросам физкультуры и спорта не были выполнены вовремя и какие меры по этому поводу принимаются.