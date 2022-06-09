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    Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта и проводить «коммерчески привлекательные турниры»

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    10 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в России проведение «коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных спортсменов». Об этом сообщается 9 июня на сайте Кремля.

    Также президент поручил до конца года законодательно увеличить отчисления от азартных игр на развитие массового спорта. Кроме того, предлагается увеличить президентские стипендии спортсменам, тренерам и другим специалистам сборных РФ, победителям и призерам различных соревнований.

    Правительству поручено утвердить программу развития корпоративного спорта, «предусмотрев увеличение количества спортивных клубов по месту работы, а также физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в трудовых коллективах и между ними, в том числе с участием иностранных организаций».

    До 30 июня правительству необходимо также отчитаться, почему поручения по вопросам физкультуры и спорта не были выполнены вовремя и какие меры по этому поводу принимаются.

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    Комментарии (10)

    Денеб
    Я уже давно не играю в азартные игры с нашим государством......корольку - привет!
    275039382
    был бы смешон, если бы не был кровожаден. Привлекательными турнирами он, видимо, считает игры с его участием. Так и те, похоже, закончились. Судя по внешнему виду, с клюшкой ему уже не бегать.
    hyperborean
    поручатель наш махнул величавой рукою, и по её мановению все самом собой свершилось
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