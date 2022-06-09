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    «Механическая расчлененка». Витебский проспект не поделили две легковые и автобус

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    После поворота с Петербургского шоссе на Витебский проспект жестко столкнулись два автомобиля, также зацепило автобус. По словам очевидицы, в аварии пострадал пожилой человек.

    «Я ехала в автобусе. Парень на «Мерсе» летел 170, он пытался обогнать «Пежо», но та его не пропустила, и маневр не получился, в итоге он на всей скорости врезался в «Пежо», а та по инерции врезалась в автобус. В «Пежо» пострадал пассажир преклонного возраста, у него сломана рука, и от осколков пострадали лица водителя и пассажира «Пежо». С остальными все в порядке», — отметила подписчица группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    Судя по фотографиям с места событий, автобусу досталось несильно, а вот то, что случилось с автомобилями, один из комментаторов назвал «механической расчлененкой».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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