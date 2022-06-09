«Механическая расчлененка». Витебский проспект не поделили две легковые и автобус

После поворота с Петербургского шоссе на Витебский проспект жестко столкнулись два автомобиля, также зацепило автобус. По словам очевидицы, в аварии пострадал пожилой человек.



«Я ехала в автобусе. Парень на «Мерсе» летел 170, он пытался обогнать «Пежо», но та его не пропустила, и маневр не получился, в итоге он на всей скорости врезался в «Пежо», а та по инерции врезалась в автобус. В «Пежо» пострадал пассажир преклонного возраста, у него сломана рука, и от осколков пострадали лица водителя и пассажира «Пежо». С остальными все в порядке», — отметила подписчица группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».