Подросток с пистолетом остановил трамваи на Десантников

В Петербурге на улице Десантников вечером 9 июня остановились трамваи из-за подростка с пистолетом. Он никому не угрожал, но бдительным гражданам хватило и того, что он был с оружием.



Как стало известно «Фонтанке», по предварительной информации, у мальчика лет 15 был с собой пневматический пистолет. Он его не доставал, но напугал соседей, и трамвай остановили.