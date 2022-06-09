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    Подросток с пистолетом остановил трамваи на Десантников

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    4 комментария

    В Петербурге на улице Десантников вечером 9 июня остановились трамваи из-за подростка с пистолетом. Он никому не угрожал, но бдительным гражданам хватило и того, что он был с оружием.

    Как стало известно «Фонтанке», по предварительной информации, у мальчика лет 15 был с собой пневматический пистолет. Он его не доставал, но напугал соседей, и трамвай остановили.

    Фото: читатель «Фонтанки» Никита
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    В ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что на пассажира с оружием обратили внимание курсанты-полицейские. На место вызвали Росгвардию и сотрудников полиции. Юношу задержали.

    Фото: читатель «Фонтанки» Никита

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    Комментарии (4)

    Басик
    — "на пассажира с оружием обратили внимание курсанты-полицейские."

    Я таких же курсантов каждое утро в метро встречаю. Теперь буду подальше от них держаться, а то вдруг им покажется что я угрозу для общества представляю. Бывает с инструментами еду, а там и нож есть, и молоток, и прочее, разрешенное, но очень холодное:)
    Денеб
    А может он патриот? А может он хотел в Донбасс?
    igoruha
    ну и...? какая статья за это ? это же игрушка по закону.
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