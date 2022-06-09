Думаете, русских звезд отменяют только в России? Как бы не так! Их «вычищают» с западных сцен. Украина отказалась от «Войны и мира» в школах. «Из зарубежной литературы будут исключены полностью все те [произведения] как «Война и мир». Такого на Украине изучать не будут», — сказал Андрей Витренко, замминистра образования Украины. А вот в Италии заступились за русскую культуру. Театр «Ла Скала» вернул Анну Нетребко — она сорвала овации. Худрук Доменик Мейр заявил: «Русские оперы в театре будут». Итог: на театр слетелись тысячи хейтеров. В Италии с конкурса им. Лиципера выгнали трех скрипачек из России. Власти и музыканты жестко осудили это.
Отмена русских. Как это делают на Западе
9 июня 2022, 21:00
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