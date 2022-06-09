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    Боевые действия на Украине

    Отмена русских. Как это делают на Западе

    9578
    8 комментариев

    Думаете, русских звезд отменяют только в России? Как бы не так! Их «вычищают» с западных сцен. Украина отказалась от «Войны и мира» в школах. «Из зарубежной литературы будут исключены полностью все те [произведения] как «Война и мир». Такого на Украине изучать не будут», — сказал Андрей Витренко, замминистра образования Украины. А вот в Италии заступились за русскую культуру. Театр «Ла Скала» вернул Анну Нетребко — она сорвала овации. Худрук Доменик Мейр заявил: «Русские оперы в театре будут». Итог: на театр слетелись тысячи хейтеров. В Италии с конкурса им. Лиципера выгнали трех скрипачек из России. Власти и музыканты жестко осудили это.

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    Комментарии (8)

    xepnuminu
    Кортнев тоже нормально всё сказал.
    263898651
    Это примерно как из Конституции РФ, вычищают русских?)
    vic_5e4cd1938d1a8
    А галкин в Израиле, зарабатывая шекели, типа шутит, что в России запретят Карлсона из-за вступления Швеции в нато ...
    А в Европе, не говоря об окраине, всё серьёзно, скоро костры из книг устраивать будут
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