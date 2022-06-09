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    В Пикалево сожгли часовню Ксении Блаженной

    487
    2 комментария

    В городе Пикалево Бокситогорского района Ленобласти сгорела часовня Ксении Блаженной. Как рассказали 47news в полиции, ее подожгли двое мужчин, которые уже задержаны.

    Как пишет издание 9 мая, пожар произошел прошлым вечером. По данным ГУ МЧС по Ленобласти, огонь охватил 26 квадратных метров. С ним справились силами 117-й пожарной части. Это заняло чуть больше получаса, но деревянная часовня успела выгореть изнутри, также пожар уничтожил купол.

    По словам главы администрации Пикалево Дмитрия Садовникова, конструкция была временной, ее возвели около двух лет назад при строительстве Крестовоздвиженской церкви. Часовню хотели обустроить под воскресную школу.

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    "Часовню хотели обустроить под воскресную школу." - школа на 26 квадратах? Хм..
    мухомор
    Сошествие благодатного огня?
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