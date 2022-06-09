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    Ассоциация мини-футбола Севастополя официально стала членом Всероссийской федерации

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    Ассоциация мини-футбола России (АМФР) приняла в региональные члены Ассоциацию мини-футбола Севастополя (АМФС). Как сообщили 9 июня на официальном сайте Министерства спорта РФ, Исполком АМФР одобрил решение единогласно.

    «Сейчас эмоции просто переполняют, — заявил президент АМФС Юрий Строчков. — 8 июня 2022 года стало для нас отправной точкой для выхода на новый уровень развития. Благодаря этому сотрудничеству у нас открывается громадное количество возможностей для более качественного продвижения мини-футбола. В планах стать серьезным центром мини-футбола на юге России, как это делают коллеги на Урале и в северных регионах».

    Как отметили на сайте Минспорта, АМФР и АМФС планируют тесное взаимодействие по организации детско-юношеских соревнований, дальнейшее развитие в Севастополе массовых проектов «Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы».

    Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что Крымская федерация футбола не обращалась с вопросом о своем включении в состав Российского футбольного союза. Он также напомнил о запрете ФИФА и УЕФА на участие крымских команд в российских соревнованиях.

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