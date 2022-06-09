Молодой режиссер из СПбГИКиТ поборется за студенческий «Оскар» с фильмом, где все танцуют

Фильм студента СПбГИКиТ попал в конкурсную программу Student Academy Awards Oscars. Об этом «Фонтанке» рассказали в институте кино и телевидения 9 июня.
Картина «Джейкоб Найт катается на радуге» Максима Богданова рассказывает об инвалиде, который однажды просыпается в удивительном мире волшебника Джейкоба Найта. В этом мире танец — это часть жизни, и все события здесь происходят в танце.
13-минутная кинокартина воспитанника мастерской режиссуры игрового кино Виктора Васильева и Валентина Захарова, снятая по его же сценарию, уже имеет богатую фестивальную историю: фильм стал лауреатом международного кинофестиваля International Teen Short Film Festival, а также взял главный приз «Hollywood Gold Awards» в номинации «Дебют».
Студенческий кинофестиваль премии «Оскар» объявит победителей в октябре. Он был учрежден академией в 1972 году. Каждый год студенты со всего мира присылают на фестиваль свои работы в номинациях «Анимация», «Документальное кино», «Эксперимент» и «Репортаж». Победители получают гранты и денежные призы.
В этом году организаторы не стали выделять национальную и международную категории, фильм Максима Богданова будет участвовать в общем смотре.