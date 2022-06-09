До 20 человек пострадали при столкновении грузовика и экскурсионного автобуса в районе Сочи

В Краснодарском крае на трассе А-149 столкнулись грузовик и экскурсионный автобус. По предварительным данным, пострадали от 15 до 20 человек.



«9 июня с 15:40 на участке автомобильной дороги А-149 Адлер — Красная Поляна (тоннель Новый Скальный) закрыто движение автотранспорта. Причина: ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса», — цитирует ТАСС сообщение Росавтодора.

