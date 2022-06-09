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    Путин ответил, когда жизнь в России будет лучше

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    15 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин считает, что через десять лет жизнь в России станет лучше. Об этом он заявил 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями.

    «Да. А это в конце концов должно привести к повышению качества жизни», — ответил глава государства на соответствующий вопрос участника о том, будет ли Россия жить лучше через 10 лет. По словам Путина, успех станет возможным благодаря развитию образования, технологий и медицины, приобретению новых компетенций в различных областях.

    Также президент затронул вопрос демографии. «У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровыми», — отметил он.

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    Комментарии (15)

    275072673
    Шо опять ?
    Otkating
    Кругом враги - нужно сплотить вокруг вождя.
    Но впереди светлое будуще, коммунизм.

    Всю мою жизнь одно и тоже.
    Otkating
    Кругом враги - нужно сплотить вокруг вождя.
    Но впереди светлое будуще, коммунизм.

    Всю мою жизнь одно хрень.
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