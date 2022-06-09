Путин ответил, когда жизнь в России будет лучше

Президент РФ Владимир Путин считает, что через десять лет жизнь в России станет лучше. Об этом он заявил 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями.



«Да. А это в конце концов должно привести к повышению качества жизни», — ответил глава государства на соответствующий вопрос участника о том, будет ли Россия жить лучше через 10 лет. По словам Путина, успех станет возможным благодаря развитию образования, технологий и медицины, приобретению новых компетенций в различных областях.